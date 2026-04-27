各地で冬眠明けの春グマが出没。秋田県だけでも目撃情報は4月、300件を超えました。高齢者施設の敷地にもクマが出没する事態となっています。カメラが捉えたのは真っ黒いクマの後ろ姿です。ガラス扉を1枚隔てた目と鼻の先で、むしゃむしゃと草を食べています。クマが振り向くとその口には草をくわえたまま。25日の午前9時前、秋田市内の高齢者施設にクマが出没。多くの高齢者が利用していた施設内には、一気に緊張が走りました。出