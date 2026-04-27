4月27日 発表 タイトーは、イラストレーターの無人ちゃん。氏が描き下した「初音ミク」のプライズフィギュアを発表した。展開日は未定。 今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、無人ちゃん。氏が描き下した通常衣装の「初音ミク」を、タイトーの最上級プライズフィギュアブランド「T-most」から1/6スケールで立体化す