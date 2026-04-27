メ～テレ（名古屋テレビ） 新生活が始まった子どもたちが気をつけたいのが、「交通事故」と「不審者」です。愛知県では、この時期、増える傾向にあるんです。 名古屋市千種区の東山小学校の通学路で、15日、警察官が交差点などに立ち、登校する子どもたちを見守りました。 この小学校の周囲の道路は、登校時間の午前7時から9時まで、車の通行が禁止されています。 ところが進入する車が相次ぎ、交通違反の取り