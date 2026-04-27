今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『朝採り菜の花でお浸しを作る（2026.03.23）』というmaryu4492さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）畑で菜の花が採れたのでお浸しを作ろうと思います。﻿朝採り菜の花でお浸しを作る（2026.03.23）菜の花を畑で少しだけ収穫し、そのまま“おひたし”にして味わう動画が公開されています。旬の野菜を朝採りして、ゆでて醤油とかつお節をかけるだけのシンプル