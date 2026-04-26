【三井ガーデンホテル銀座築地】の朝食は、眺望が素晴らしい14階の薪火料理レストラン「GINZA ONO Gratia-Smoke Dining-」でいただきます。メニューは6種類のメインディッシュから1つを選ぶハーフビュッフェスタイル。ランチやディナーでは、薪火調理のライブキッチンで臨場感あふれるひとときを楽しめます。｜予約困難店のモーニング朝食会場は、福岡に拠点を置くONOグループのお店で、福岡や京都にレストランを展開。隠れ家的な