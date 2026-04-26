都会の眺望とこだわりの味が染みわたる。【三井ガーデンホテル銀座築地】朝食ビュッフェ
【三井ガーデンホテル銀座築地】の朝食は、眺望が素晴らしい14階の薪火料理レストラン「GINZA ONO Gratia-Smoke Dining-」でいただきます。メニューは6種類のメインディッシュから1つを選ぶハーフビュッフェスタイル。ランチやディナーでは、薪火調理のライブキッチンで臨場感あふれるひとときを楽しめます。
｜予約困難店のモーニング
朝食会場は、福岡に拠点を置くONOグループのお店で、福岡や京都にレストランを展開。隠れ家的なお店「小野の離れ」やミシュランガイドにも掲載されるお店を擁し、2024年9月の三井ガーデンホテル銀座築地開業と共に東京初出店。ランチは予約困難な人気のお店です。
▲薪火料理レストランの入口には薪が飾られています
薪を使った高温調理で、食材の旨味を引き出すのが特徴です。朝食は7時から11時（L.O.10時30分）までと営業時間が長く、時間に余裕のある人は食事をゆったり楽しめます。
▲朝食は宿泊ゲストのほか、ビジター利用も可能です
美しい東京景とともに朝食を満喫。広々とした窓からは空と摩天楼が織りなすスカイラインと共に東京スカイツリーⓇもよく見えます。レストランの壁には薪火のユラユラやメラメラをモチーフに、鉄で表現したアートワークが飾られていました。
｜羽釜で炊いたご飯も用意するこだわりの味
朝食のスタンダード、ソーセージやスクランブルエッグ、目玉焼きのほか、ひと手間くわえたメニューも多く “お店の味” を楽しめます。
▲料理の並ぶビュッフェ台
▲出来立てのグラタンが食欲をそそります
根菜サラダやミニトマト、「オニオン＆キャロット」、フルーツも数種類用意。「バジル風味のスパサラダ」や「南瓜のマッシュサラダ」、健康食品の「スペルト小麦のサラダ」など、ひと手間くわえたラインアップが嬉しいです。
▲サラダやフルーツ
普段はまず食べられない羽釜で炊いたご飯にはテンションが上がりました。艶があってもっちり、お米の甘みなど風味も際立つ美味しさです。
▲「羽釜で炊いた銀シャリ」
クロワッサン、パン・オ・ショコラ、パン・オ・レザンに加えグルテンフリーのプティパンが並びます。さらに塩パンは、九州と五島列島の間にある五島灘で採れた岩塩を使うなど、こだわりを感じる品ぞろえです。
▲こだわりのパンも
ドリンクコーナーにはオレンジジュースや冷たい緑茶、フレーバーウォーターなどが並びます。とりわけ桃とラフランス・セロリのスムージーは優しい味わいで朝にピッタリ。ミニグラスのサイズ感もよかったです。
▲ドリンクコーナーにはスムージーも
｜丁寧に作られたこだわりの味
６種類から選べるメインメニューは、「VEGAN マッシュルームとラタトゥイユのプラントベースエッグ」や、季節の朝粥と酸辣湯素麺が楽しめる「中華プレート」、熊本県にある「石坂ファームのグリークヨーグルト」など、他のホテルとはずいぶん異なる朝食メニューをそろえていて、連泊しても違う味を楽しめます。ここでは人気の「Japanese Plate（和食膳）」と「ONOフレンチトースト」を紹介します。
まるで旅館の朝食を思わせる「Japanese Plate（和食膳）」は、気分が盛り上がる二段重で運ばれます。メニューは、魚の薪焼き/築地山長の出汁巻き玉子/粟生田楽/野菜天婦羅/薩摩揚げ/ネギとろ巻き/烏賊焼売/季節野菜のお浸し/海老と根菜の炊き合わせ/筑前煮/小野謹製蕎麦/お味噌汁がセットになっています。
▲「Japanese Plate（和食膳）」は薪焼きの魚と9種類の和御膳、小野謹製蕎麦
１段目には小鉢に入った甘辛の筑前煮や、出汁が効いた海老と根菜の炊き合わせ、烏賊の風味が広がる焼売、季節野菜のお浸しが並び、どれも丁寧な味付けを楽しめます。
▲１段目は小鉢に入った４品
2段目も味わい深い料理をそろえます。薪で焼いた香ばしい焼き魚を朝から楽しめる贅沢。さらに場外市場にある「築地山長（やまちょう）」の出汁巻き玉子は手焼きの逸品。しっとりとした食感と甘さ、鰹出汁がふわりと香る築地名物を食べられます。そのほかネギとろ巻き、粟生田楽、野菜天婦羅、薩摩揚げも並びます。
▲薪焼きの魚や名店の出汁巻き玉子はしっかり味わっておきましょう
洋食派なら選べるメイン料理のひとつ「ONOフレンチトースト」も覚えておきたいメインメニューのひとつ。ONO自家製のソフトフランスにアパレイユを一晩染み込ませ、中がフワフワで外がカリッと仕上げています。軽やかクリームがフルーツとともに添えられます。
▲「ONOフレンチトースト」
さらにフレンチトーストや築地山長だし巻き玉子など、ミニサイズのサイドメニューを8種類用意。ミニフレンチトーストとクロックムッシュサンド、上品な出汁の味についお代わりしたくなる中華朝粥をいただきました。無料で好きなだけオーダーできるのも嬉しすぎる内容です。
▲無料のオーダービュッフェは８種類
｜コインでドリンクなどを引き換えられる
朝食付き宿泊プランで予約しているゲストは1人1枚 “グラティアコイン” がもらえ、コインの枚数に応じて1階のロビーにある「ONO Market -Deli&café GINZA-」でドリンクやアルコール類、お菓子などと引き換えられます。使用期限がないので今後泊まる予定の人や連泊する人にはちょっとお得なサービスです。
▲ドリンクやおつまみと交換できるグラティアコイン
眺望を楽しみながらの朝食は旅の贅沢のひとつ。特に遮るものなく東京のスカイラインを見渡せるのは「GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-」ならでは。こだわりを感じる味付けにくわえ、無料で食べられる8種類のオーダービュッフェもお得な気分。ぜひ一度【三井ガーデンホテル銀座築地】の朝を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：三井ガーデンホテル銀座築地 https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-tsukiji/＞