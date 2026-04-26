ライフスタイル領域のメディア運営と不動産事業を展開するAZWAYは2026年3月18日、男女300人を対象に実施した「睡眠に関するアンケート」の結果を発表した。寝る前にしていること、最多は「スマホでSNS／動画／ゲーム」75.0％調査では、平日の睡眠時間を聞いたところ、「6〜7時間」が37.7％で最多となり、「5〜6時間」が28.0％、「7〜8時間」が15.0％と続いた。一方、理想の睡眠時間は「7〜8時間」が56.3％で最多となり、次いで「8