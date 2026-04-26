大森元貴の楽曲「催し」（日本テレビ『news zero』テーマ曲）が、4月27日(月)AM0:00より配信リリースされる。配信に先駆けジャケット写真が公開された。番組のエンディングで先んじて聴ける楽曲の一部からは、ソロならではの自由奔放さとグランジロックのような鋭さやエグ味を聴き取ることができるが、公開されたジャケット写真からも、その際立つ存在感を感じ取ることができる。▲「催し」配信ジャケットなお、この「催し」のリリ