「ＢＴＳ黒石１７周年記念ウェーブ２１杯」（２６日、平和島）大須賀友（３９）＝愛知・１０３期・Ａ２＝は２６日の３日目７Ｒで５コースから４着。舟券に絡むことはできなかったが、「キャリボが当たっていますね。トルク感が出たし、ターン回りはしっかりしている。乗りやすさもあります」とレース後は仕上がりに納得の表情を見せていた。２７日の４日目は２走８点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）