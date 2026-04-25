4月29日（水）に大井競馬場で行われる羽田盃（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第71回羽田盃（Jpn1）施行日：4月29日（水）施行場：大井競馬場距離：1800m出走資格：サラブレッド系 3歳牡・牝 選定馬1着賞金：6000万円【雲取賞】松山「勝ち馬しぶとくて強かった」トリグラフヒルは追い比べに敗れて2着ダート三冠初戦●JRA所属馬トリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）松山弘平フィンガー（牡3・美浦・田中博康）