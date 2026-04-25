【羽田盃】トリグラフヒルなどJRA馬4頭
4月29日（水）に大井競馬場で行われる羽田盃（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第71回羽田盃（Jpn1）
施行日：4月29日（水）
施行場：大井競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレッド系 3歳牡・牝 選定馬
1着賞金：6000万円
【雲取賞】松山「勝ち馬しぶとくて強かった」トリグラフヒルは追い比べに敗れて2着ダート三冠初戦
●JRA所属馬
トリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）松山弘平
フィンガー（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭太
リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）西村淳也
●地方所属馬
アイリーズ（牡3・浦和・小久保智）騎手未定
アヤサンジョウタロ（牡3・船橋・齊藤敏）野畑凌
エンドレスソロウ（牡3・大井・坂井英光）石川倭
サイカンサンユウ（牡3・大井・坂井英光）安藤洋一
サンラザール（牡3・大井・藤田輝信）矢野貴之
ディアシンバ（牡3・大井・鈴木啓之）吉井章
デーレーシトロン（牡3・川崎・鈴木義久）本橋孝太
デンテブリランテ（牡3・大井・阪本一栄）藤田凌
モコパンチ（牡3・船橋・矢野義幸）秋元耕成
ロウリュ（牡3・大井・森下淳平）吉原寛人