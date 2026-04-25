木下優樹菜が23日にInstagramを更新。家族で過ごす旅先でのオフショットを多数公開した。【写真】木下優樹菜、“水着”でサウナ満喫2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。1週間前の投稿より、千葉県勝浦市にある宿泊施設「and RIVER 勝浦」を訪れた模様を公開している木下。この日も、家族と過ごすオフショットを公開