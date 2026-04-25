大相撲の秋巡業、つくば場所（１０月６日、つくばカピオアリーナ）の開催が決まり、ＰＲのために立浪親方（元小結・旭豊）が２４日、つくば市役所を訪問した。五十嵐立青（たつお）市長と懇談。横綱・豊昇龍の師匠である同親方は「最近は巡業は即完売が多くて１０月も期待している。番付も新しい顔が多くて人気が出ると思うのでみなさんが楽しんでくれたらいい」と思いを述べた。五十嵐市長は「つくば場所大歓迎です！大相撲人