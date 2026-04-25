ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。冬季五輪のパレードは初の実施。選手ら８グループに別れ、日本橋のコレド室町テラスから大通りを約７００メートル歩いた。ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）は小林陵侑らと笑顔を浮かべながら行進。「朝早くから集まってくださって、応援してくれた人の顔を見て歩けて楽しくて