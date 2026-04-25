乗客１０６人と運転士が亡くなった２００５年のＪＲ福知山線脱線事故は２５日、発生から２１年となった。兵庫県尼崎市の事故現場に整備された追悼施設「祈りの杜（もり）」では、発生時刻の午前９時１８分に合わせて、ＪＲ西日本の役員らが黙とうし、犠牲者を悼んだ。午前９時４５分からは、同施設でＪＲ西日本主催の追悼慰霊式が営まれ、倉坂昇治社長が「お詫（わ）びと追悼のことば」を述べた後、被害者らが献花する。事故