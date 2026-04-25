古今東西のヤンキー文化が北千住に大集結する、その名も「大ヤンキー展」が2026年4月18日（土）〜5月10日（日）、北千住マルイ7F1010PARKにて開催している。第2回となる今年は、前回を大幅に上回るスケール。改造バイクへの試乗、本物の特攻服・学ランの試着、山下メロ氏監修の「ヤンキーの部屋」再現エリアなど、見るだけでは終わらない体験型コンテンツが目白押しだ。企画・主催を務める鈴木おさむ、PR大使の佐田正樹（バッド