みちょぱ 中尾明慶と池田美優（みちょぱ）が24日、都内で行われた『OOFOS ポップアップ『OO STORE』オープニングイベント』に登壇した。リカバリーフットウェアのパイオニアブランド「OOFOS（ウーフォス）」が25日に国内初展開となる新モデル「PLUS Line（プラス ライン）」3型を発売。それを記念したポップアップイベントを25日・26日と、原宿キャットストリートのクレインズ6142で開催する。新モデルを履いた感想