街中を真新しいスーツ姿の若者たちが行き来するこの時期。東京・浅草の“笑いの殿堂”では、新たな試みが波紋を広げている。＊＊＊【写真を見る】塙の勧誘で漫才協会に入った「意外な芸人」とは？2部制を導入「毎月1日から19日まで、漫才協会は浅草の東洋館で『漫才大行進』という興行を打っています。今年3月までの営業時間は12時半から17時までの4時間半、通しの営業で入場料は3000円。いつ来て、いつ帰っても構わないという