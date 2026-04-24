サム・ライミが絶賛した新鋭フランシス・ガルッピ監督による犯罪スリラー『ユマカウンティの行き止まり』（原題:THE LAST STOP IN YUMA COUNTY）が６月12日（金）より公開されることが決定した。砂漠のダイナーを舞台に、予測不可能な“最悪”がブラックな笑いと共に連鎖していく本作は、ガルッピ監督の長編デビュー作。サム・ライミが本作を気に入り、ガルッピ監督を『死霊のはらわた』シリーズ最新作『Evil Dead Wrath(原題)』の