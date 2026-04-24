Photo: haco 最近ジム通いを始めました。ジムと言っても出かけたついでに寄れて、着替えもそんなに気にせずできる、ウェイトトレーニング中心のジムです。気軽に通えていいのですが、靴がどうしても荷物になってしまうのが難点。身軽に出かけたい日は断念してしまうこともありました。靴で諦めたくない！と思い、たどり着いたのが“折りたたみができるシューズ”です。マリンシューズならで