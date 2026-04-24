これが買えない！ キャリア６戦以上 キャリア６戦以上は［2・0・1・34］だが、３着以内３頭は19年までのもので、20年以降は［0・0・0・19］。 キャリア別で連対率トップは［4・3・0・28］の３戦馬。複勝率なら［1・0・4・8］の２戦馬。 中３週以内での出走 中３週以内で出走した馬は［2・0・1・32］だが、19年以降は［0・0・0・25］。 近年は間隔を取る風潮が強まっているが、ここも例外ではない。 過去５年の１着馬