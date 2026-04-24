大阪維新の会の府議団代表に選出された西林克敏府議＝24日午後、大阪府庁日本維新の会の大阪府総支部に当たる「大阪維新の会」の府議団代表選が24日投開票され、西林克敏府議が新代表に選ばれた。西林氏は投票に先立つ演説で、看板政策「大阪都構想」の賛否を問う住民投票について、吉村洋文代表が掲げる来春までの実施を目指すと表明。住民投票で「勝利することが一番のゴールだ」と訴えた。西林氏は堺市南区選出で、地盤が重