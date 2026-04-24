8人組グループ・timeleszの原嘉孝と橋本将生が、27日発売の『AERA』5月4-11日合併号の表紙に登場する。社会現象化したtimelesz projectを経てグループに加入。新体制での活動2年目も快進撃を続けるグループの現在地、そして未来について語った。濃密なインタビューと、同誌表紙フォトグラファーの蜷川実花氏が撮影した2人の絆が伝わる表紙写真とグラビアに注目だ。【全身ショット】スタイリッシュにスーツを着こなしたtimelesz