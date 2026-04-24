これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには注意が必要です。また、中越には融雪注意報が出ているところもあります。雪解けによる土砂災害に注意してください。 ◆24日(金)これからの天気 県内は安定して晴れるでしょう。目立った雲はかかりません。 日中はカラッとして洗濯日和になりそうです。 降水確率は、夜にかけて0%のところがほとんどです。