日中はカラッと晴れ 洗濯日和に、夜は空気ヒンヤリ 服装で調整を【これからの天気(4月24日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには注意が必要です。また、中越には融雪注意報が出ているところもあります。雪解けによる土砂災害に注意してください。
◆24日(金)これからの天気
県内は安定して晴れるでしょう。目立った雲はかかりません。
日中はカラッとして洗濯日和になりそうです。
降水確率は、夜にかけて0%のところがほとんどです。
◆24日(金)の予想最高気温
最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、16～19℃の予想です。
日中は日差しが心地よく感じられますが、朝晩は空気がヒンヤリします。
服装で上手に調節してください。
◆警報・注意報
県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには注意が必要です。また、中越には融雪注意報が出ているところもあります。雪解けによる土砂災害に注意してください。
◆24日(金)これからの天気
県内は安定して晴れるでしょう。目立った雲はかかりません。
日中はカラッとして洗濯日和になりそうです。
降水確率は、夜にかけて0%のところがほとんどです。
◆24日(金)の予想最高気温
最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、16～19℃の予想です。
日中は日差しが心地よく感じられますが、朝晩は空気がヒンヤリします。
服装で上手に調節してください。