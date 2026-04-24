24日(金)の予想最高気温

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには注意が必要です。また、中越には融雪注意報が出ているところもあります。雪解けによる土砂災害に注意してください。

◆24日(金)これからの天気
県内は安定して晴れるでしょう。目立った雲はかかりません。
日中はカラッとして洗濯日和になりそうです。
降水確率は、夜にかけて0%のところがほとんどです。

◆24日(金)の予想最高気温
最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、16～19℃の予想です。
日中は日差しが心地よく感じられますが、朝晩は空気がヒンヤリします。
服装で上手に調節してください。