これからの気象情報です。



◆警報・注意報

県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには注意が必要です。また、中越には融雪注意報が出ているところもあります。雪解けによる土砂災害に注意してください。



◆24日(金)これからの天気

県内は安定して晴れるでしょう。目立った雲はかかりません。

日中はカラッとして洗濯日和になりそうです。

降水確率は、夜にかけて0%のところがほとんどです。



◆24日(金)の予想最高気温

最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、16～19℃の予想です。

日中は日差しが心地よく感じられますが、朝晩は空気がヒンヤリします。

服装で上手に調節してください。