Image: サンコー PCワークの効率化を測るためにゲットしたいのが、モニターとマウスです。ワークデスクをがっつり拡張するのもいいのですが、ノマドにも対応させたいならサンコーのモバイルディスプレイ「Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」を推したいところ。2024年にブラックを発売していたんですが、新たにホワイトが仲間入りしたんですって。