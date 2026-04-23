柏崎刈羽原発6号機が16日に営業運転を再開したことについて、稲垣武之所長は会見で「再開はスタートに過ぎない」と述べました。 定例会見で稲垣所長は1月21日の再稼働後、警報のトラブルなどで2度にわたって営業運転再開を延期したことについて「ご心配をおかけしたことをはっきり自覚しなければいけない」と述べました。 ■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長 「6号機の営業運転開始は、ゴールではなくここからが