スターバックスは、韓国発のストリートウェアブランド「thisisneverthat」とコラボレーションしたコレクションを4月28日(火)より、公式オンラインストアにて発売します。アパレルブランドとのコラボは毎回話題になることから気になっている人も多いはず。発売に先駆けて行われた展示会で、全ラインアップをチェックしてきました。4月28日より発売するスターバックス×thisisneverthatコラボをチェック○コーヒーをストリートスタイ