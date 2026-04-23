広島県呉市の大和ミュージアムが１年２カ月の改修工事を終え、リニューアルオープンしました。 大和ミュージアムは空調設備の更新や展示のさらなる魅力向上のため去年２月中旬から休館していました。 今回のリニューアルでは展示品が３００点増加したほか、１０分の１サイズの戦艦大和の模型がバージョンアップされ、新たに屋外にミュージアムショップが建設されました。 鳥取か