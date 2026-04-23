東京時間11:01現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.51（+0.55+0.59%） 一時の急騰から反落、イランで爆発音との報道でリスク警戒の原油高となったが、対空防衛システムの演習に伴う爆発音とみられることから上昇分を解消。