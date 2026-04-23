長い編成に組み込まれた「近鉄ラッピング車」東武鉄道が2026年4月20日より、「近鉄標準色風ラッピング電車」の運転を開始。21日には東武博物館の公式Xが走行シーンの動画を公開しました。【奈良そっくり!?】東武の「近鉄そっくり電車」走行シーン（動画）東武と近鉄は営業連携施策として、お互いの車両デザインを交換する形で自社の通勤電車をラッピング。東武は2両編成の10030型11267編成に、近鉄の一般車両で広く採用されて