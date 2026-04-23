子どもが社会に出るというのは、親にとってもひとつの節目ではないでしょうか。長い学生生活を終え、いよいよ社会人として歩み出す子どもの姿に安堵と期待を抱く一方で、思いもよらない出来事に戸惑うこともあるようです。『娘が入社初日に辞めたいと言いはじめた。とりあえず3か月だけでも頑張ってみたら？と言ったら泣き出して、もう行きたくないと……』入社してわずか2日目での欠勤。突然の出来事に、どう対応すればよいのか