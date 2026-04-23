サラダクラブは3月31日、昨年12月に発売した「そのままパクっとベジタブル」（パクベジ）の商品戦略発表会を行った。「パクベジ」は加熱工程を加えたトレー付トップシール容器入りの商品。第一弾として「国産蒸しブロッコリー」と「国産焼きブロッコリー」を関東甲信越限定で発売した。ブロッコリーは4月1日、半世紀ぶりに指定野菜に追加されており、サラダクラブでは国産ブロッコリーの消費を牽引し、日本の生産者支援に力を注