◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックスの守護神・マチャドが先頭・西川に内野安打を浴びながらも後続を抑え、33歳の誕生日を自ら祝う今季4セーブ目を挙げた。「日本でこうして誕生日を迎えられたことをうれしく思います」。ブルペン陣からはケーキを顔にぶつけられるなど手荒い祝福も受けたそうで、「みんな私を家族や兄弟のように温かく迎えてくれて、一生の思い出になる」と感謝。