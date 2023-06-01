◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・福島が、「足のスペシャリスト」としての第一歩を踏み出した。1―4の2回2死から、二盗でプロ初盗塁をマーク。持ち味のヘッドスライディングで決めた。「初球に思い切って行けたのは良かった。チームが勝てなかったので、また次、しっかり決めたいと思う」積極的に仕掛けた。中前打で出塁すると次打者・坂本の初球から果敢にスタートを切った。50メートル走5秒8の