現在公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（以下、『ハイウェイの堕天使』）が好調だ。公開3日間の興行収入は35億円。シリーズ歴代1位の初動を記録している。毎年公開されるシリーズとしては異例のヒットであり、例年ながら『名探偵コナン』という国民的シリーズの強さを感じさせる数字だ。 参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選『ハイウェイの堕天使』松田陣平など そんな『ハイ