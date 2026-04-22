19日、国会前や大阪など全国各地で、憲法9条改正などに反対するデモが行われた。日曜の昼に多くの人が集まり、声を上げる――だが、その風景は、かつての「デモ」とは少し違っていた。 ライブ会場を彷彿（ほうふつ）とさせる“ペンライト”に、ユニークな主張や肩書きを記した“のぼり旗”。取材を進めると、そこには、新たな参加層を引きつける「抗議のあり方の変化」が見えてきた。 今回、各地の現場を彩り