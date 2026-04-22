息子の結婚式費用として110万円を援助したとき、「このお金に贈与税はかかるのだろうか」と気になる方は多いのではないでしょうか。家族を支えたい気持ちがあっても、あとから税務署に指摘されるのは避けたいものです。 実際は、110万円という金額だけで判断できるわけではなく、資金の目的や使い方、渡し方も大切なポイントになります。この記事では、結婚式費用110万円が贈与税の対象になるのか、注意したい点や安心して