結婚式費用として息子に110万円を振り込みました。贈与税の対象になりますか？税務署から指摘される可能性はあるでしょうか？

結婚式費用110万円は贈与税の対象になるのか

息子の結婚式費用として110万円を振り込んだ場合、「贈与税がかかるのではないか」と不安に感じる方も多いでしょう。

結論から言うと、この金額であれば原則として贈与税がかからない可能性が高いです。贈与税には「基礎控除」があり、1年間の贈与額が110万円以内であれば課税されません。そのため、今回のように110万円ちょうどの金額であれば、非課税の範囲内に収まります。

ただし、ここで注意したいのは「形式だけで判断されるわけではない」という点です。税務上は実態が重視されるため、同じ110万円でも状況によっては課税対象と判断されることがあります。そのため、単に金額だけで安心せず、資金の目的や使い方まで意識することが大切です。



結婚式費用として認められる場合の考え方

結婚に関する費用は、生活に必要な支出として扱われることがあり、一定の範囲内であれば贈与税がかからないケースがあります。例えば、結婚式の費用や新生活の準備費用などは、社会的に見ても一般的な支出と考えられるため、課税対象とならないことがあります。

ただし、「社会通念上妥当な範囲」というのが重要なポイントです。明らかに豪華すぎる内容にかかる高額な費用や、結婚とは関係のない用途に使われた場合は、贈与とみなされる可能性があります。例えば、結婚資金として渡したお金が高級車の購入などに使われた場合、その部分については課税対象と判断されることもあります。



税務署から指摘される可能性と注意点

110万円という金額自体は基礎控除内であるため、通常はすぐに税務署から指摘を受ける可能性は低いでしょう。しかし、銀行振込などの記録はすべて残るため、将来的に税務調査が行われた際に確認されることはあります。その場合は、資金の使い道が不明確だと、贈与として課税されるリスクが生じます。

また、同じような金額の振り込みを毎年繰り返していると、課税対象とみなされる場合があります。形式的に110万円以下に分けていても、実質的に大きな贈与と判断されるケースがあります。このような場合は定期贈与とみなされ、後からまとめて課税される可能性があるため、注意が必要です。



安心して資金援助するための具体的な対策

トラブルを防ぐためには、まず資金の目的を明確にしておくことが大切です。結婚式費用として渡したのであれば、そのことが分かる資料を残しておきましょう。例えば、結婚式場の見積書や請求書、領収書などを保管しておくと、後から説明しやすくなります。

さらに、不安がある場合は事前に税理士に相談するのも有効です。専門家に確認しておけば、自分では気づきにくいリスクにも対応できます。

結婚という大切なイベントを安心して支えるためにも、制度を正しく理解し、適切に準備しておくことが重要です。正しい知識を持って行動すれば、不要なトラブルを避けながら家族への支援を行うことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー