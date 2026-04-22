Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が4月21日、自身のInstagramを更新。4月18日・19日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行ったスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のステージショットを公開している。 （関連：【写真】ミセス 大森元貴、国立競技場で笑顔に満ちたオフショ「この景色すごすぎ」 大森はInstagramに絵文字と合わせて、ステージ写真を公開。ツアӦ