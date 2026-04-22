4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠（毎週木曜深0：58）で放送される新ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』で、B&ZAIの今野大輝とともにW主演を務める加藤史帆。天才プログラマー・若月郁に溺愛されるヒロイン・星野凛を演じる。【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告■「照れながら読んだ」甘さ全開の世界観「すごくキュンキュンしました。本当に甘々で……。特に郁の台詞（せりふ）が“照