お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）が21日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に出演。息子にやってしまうことを明かした。この日の“紙ゲスト”鈴木亜美がアンケートで3歳の娘とおでこと鼻の頭でキスをすると回答したことから、子供とキスするかと問われた大竹は「1回もしたことないね」と明言した。フリーアナウンサーの中村仁美との間に3人の息子がいるが、1回もキスしたことがな