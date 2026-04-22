今日22日深夜から明日23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。月明かりの影響が少なく、流れ星が見つけやすいでしょう。北海道や東北は晴れる所が多く、観察によさそうです。今年は好条件!4月こと座流星群今日22日深夜から23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。4月こと座流星群は、例年4月22日ごろに極大を迎える流星群です。観測できる流れ星の数はそれほど多くないものの、時折数多くの流