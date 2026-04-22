◇インターリーグメッツ３−5ツインズ（2026年4月21日ニューヨーク）メッツは21日（日本時間22日）、本拠でのツインズ戦に敗れ、連敗が12まで伸びた。3回にリンドアが2号3ランを放ち、先制。ただ、先発・マクリーンが5回まで無安打投球を続けていたが、6回にバクストンに2ランを浴びて1点差に迫られると、7回にはキーシャルに適時打を浴び、同点に追いつかれた。試合は3−3のまま9回を迎え、守護神のウィリアムズが2四