All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな愛猫家の女性芸能人」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：中川翔子／73票2位に選ばれたのは、中川翔子さんです。1985年生まれの中川さんは、タレントや歌手として活動。「しょこたん」の愛称で親しまれ、プライベートで