◆米大リーグダイヤモンドバックス―ホワイトソックス（２１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２１日（日本時間２２日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４試合連続となる９号本塁打を放った。昨年７月にドジャース大谷翔平投手が日本人で初めて達成、９月にカブス鈴木誠也外野手が達成したのに続き、３人目の快挙となった。初回無死