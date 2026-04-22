◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ホワイトソックス（２１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２１日（日本時間２２日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４試合連続となる９号本塁打を放った。昨年７月にドジャース大谷翔平投手が日本人で初めて達成、９月にカブス鈴木誠也外野手が達成したのに続き、３人目の快挙となった。

初回無死一塁の第１打席は三塁内野安打。４−０で迎えた２回２死、内角チェンジアップを右翼席へ放り込んだ。４２６フィート（約１２９・８メートル）の豪快な一発を、村上は打席から動かず弾道を見届けた。すると３番バルガス、４番バルガスも本塁打。３者連続アーチで２回までで７−０と突き放した。

Ｄバックス先発ケリーは、２３年ＷＢＣ決勝で対戦し、２回に同点本塁打を打った相手。因縁深い相手から、３年ぶりのアーチを放った。

村上は前カードの敵地アスレチックス戦で、開幕シリーズ以来の２度目の３試合連続本塁打をマークした。１９日の８号はフィニッシュ態勢のまま打球を見送る会心の当たりだった。

打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）は４日前の６号で記録したキャリア最速タイ。１１４マイル以上の打球速度を２度記録したのは村上が今季唯一となっている。メジャートップクラスの長距離打者の証明ともいえるパワーを早くも発揮している。