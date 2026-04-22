太平洋にある島国パラオ共和国と三重県との友好提携30周年を記念して、5月に一見知事がパラオを訪問することになりました。三重県とパラオ共和国は、1996年に当時の大統領だった故クニオ・ナカムラさんの父親が伊勢市出身だった縁などから、友好提携を結び交流を続けています。一見知事のパラオ訪問は、友好提携30周年を迎えたことを記念して行われるもので、パラオの大統領を表敬訪問して友好提携30周年の確認書を締結するほか、