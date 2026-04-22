伊勢茶の産地、三重県大台町で21日、伊勢神宮に奉納されるハウス栽培の新茶の初摘みが行われました。大台町内で最も早い新茶の初摘みが行われたのは、大台町茶業組合が管理するハウスで、参加した地元の住民や役場の職員など、約60人が萌黄色の新芽をていねいに摘み取っていきました。参加者は「お茶が大好きなので、自分が飲むお茶を摘んでみるのはすごく良い経験」と話していました。今回手で摘まれたのは、旨味と甘み、そして渋