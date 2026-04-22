4月に就任した三重県教育委員会の長粼禎和新教育長が就任後、初めての会見に臨み、魅力ある学校づくりと教員の魅力向上に力を入れて取り組む考えを示しました。長粼氏は現在59歳。三重県の地域連携・交通部長や政策企画部長などを歴任し、4月に三重県教育委員会の教育長に就任しました。21日の会見で長崎新教育長は「次代を担う子どもたちが明るい未来を思い描けるように全力を尽くしたい」と述べ、その上で、魅力ある